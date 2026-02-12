Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Ретропоезд перевезет посетителей на праздник «Арзамасский валенок»

2026-02-12 15:13
Ретропоезд перевезет посетителей на праздник «Арзамасский валенок»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Туристы, путешествующие на ретропоезде с паровозной тягой по маршруту Нижний Новгород – Арзамас, получат возможность посетить фестиваль «Арзамасский валенок». Мероприятие состоится 14 февраля 2026 года в рабочем поселке Выездное, Нижегородская область.

Поезд № 6901/6902 отправится из Нижнего Новгорода в 10:44 и прибудет на станцию Арзамас-2 в 13:44. Обратный рейс начнется со станции Арзамас-1 в 17:51 и завершится в Нижнем Новгороде в 20:39. Поезд оснащен паровозом серии Л и современными комфортабельными вагонами с кондиционерами, автоматическими сдвижными дверями с сенсорным управлением и биотуалетами. Кресла в вагонах оборудованы регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

Для удобства пассажиров будет организован трансфер до места проведения фестиваля. Автобус будет отправляться от остановки, которая находится рядом с вокзалом Арзамас-2.

Также до места проведения фестиваля можно доехать на регулярных электричках по маршрутам Нижний Новгород – Арзамас-2 и Нижний Новгород – Казань, а также на пригородном поезде Нижний Новгород – Ужовка.

Подробную информацию о расписании туристических и пригородных поездов можно найти на сайте ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», а также получить в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

