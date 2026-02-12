Изменения в графике движения пригородных поездов Савеловского направления Московской железнодорожной линии начнут действовать с 13 февраля 2026 года.

14:41

С 13 февраля 2026 года изменится график некоторых пригородных поездов Савёловского направления Московской железной дороги из-за ремонтных работ на объектах энергоснабжения на участках Икша – Яхрома и Соревнование – Большая Волга.

Технические перерывы запланированы на дневное время 13, 16–20,24–25 и 27 февраля в промежутке между 10:10 и 14:40. В связи с этим были внесены изменения в расписание. В частности, у некоторых поездов будет откорректировано время отправления или прибытия, а 4 поезда будут следовать по сокращенному маршруту – от или до Лобни.

Московская железная дорога призывает пассажиров с пониманием относиться к проводимым работам и заранее ознакомиться с обновленным расписанием пригородных поездов. Информацию можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.