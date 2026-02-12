Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Изменения в графике движения пригородных поездов Савеловского направления Московской железнодорожной линии начнут действовать с 13 февраля 2026 года.

2026-02-12 14:41
Изменения в графике движения пригородных поездов Савеловского направления Московской железнодорожной линии начнут действовать с 13 февраля 2026 года.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 13 февраля 2026 года изменится график некоторых пригородных поездов Савёловского направления Московской железной дороги из-за ремонтных работ на объектах энергоснабжения на участках Икша – Яхрома и Соревнование – Большая Волга.

Технические перерывы запланированы на дневное время 13, 16–20,24–25 и 27 февраля в промежутке между 10:10 и 14:40. В связи с этим были внесены изменения в расписание. В частности, у некоторых поездов будет откорректировано время отправления или прибытия, а 4 поезда будут следовать по сокращенному маршруту – от или до Лобни.

Московская железная дорога призывает пассажиров с пониманием относиться к проводимым работам и заранее ознакомиться с обновленным расписанием пригородных поездов. Информацию можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru