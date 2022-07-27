Путешествие на остров Кижи стало организовать проще

11:49

С 1 августа и до конца лета пассажиры поездов дальнего следования могут совершить путешествие на остров Кижи, оформив одним заказом билет на любой поезд до Петрозаводска (пригородный или дальнего следования) и скоростное водное судно «Метеор», курсирующее по маршруту Петрозаводск – Кижи – Петрозаводск.

«Метеоры» на Кижи будут курсировать до конца лета, отправляясь трижды в день от водного вокзала Петрозаводска по следующему расписанию:

№ рейса Петрозаводск – о. Кижи (отправление/прибытие) Причал 8 о. Кижи – Петрозаводск (отправление/прибытие) №521 9:50-11:05 15:05-16:20 №523 11:50-13:05 17:05-18:20 №525 12:50-14:05 18:05-19:20

Время отправления и прибытия «Метеора» может измениться в связи с неблагоприятной метеорологической обстановкой на Онежском озере.

Приобрести билеты как на комбинированный маршрут, так и только на «Метеор» сообщением Петрозаводск – Кижи – Петрозаводск можно уже сейчас с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах. При покупке онлайн нужно задать маршрут, указав станцию отправления, например, Москва, Санкт-Петербург или Петрозаводск Водный, и станцию назначения – Кижи (с возвращением в Петрозаводск).

Напомним: аналогичные предложения (поезд + «Метеор») в настоящее время действуют в Карелии – на Валаам, в Санкт-Петербурге – до Кронштадта и Петергофа и в Нижнем Новгороде – до Городца.