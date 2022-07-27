Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Путешествие на остров Кижи стало организовать проще

2022-07-27 11:49
Путешествие на остров Кижи стало организовать проще
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 1 августа и до конца лета пассажиры поездов дальнего следования могут совершить путешествие на остров Кижи, оформив одним заказом билет на любой поезд до Петрозаводска (пригородный или дальнего следования) и скоростное водное судно «Метеор», курсирующее по маршруту Петрозаводск – Кижи – Петрозаводск.

«Метеоры» на Кижи будут курсировать до конца лета, отправляясь трижды в день от водного вокзала Петрозаводска по следующему расписанию:

рейса

Петрозаводск – о. Кижи

(отправление/прибытие)

Причал 8

о. Кижи – Петрозаводск

(отправление/прибытие)

№521

9:50-11:05

15:05-16:20

№523

11:50-13:05

17:05-18:20

№525

12:50-14:05

18:05-19:20

Время отправления и прибытия «Метеора» может измениться в связи с неблагоприятной метеорологической обстановкой на Онежском озере.

Приобрести билеты как на комбинированный маршрут, так и только на «Метеор» сообщением Петрозаводск – Кижи – Петрозаводск можно уже сейчас с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах. При покупке онлайн нужно задать маршрут, указав станцию отправления, например, Москва, Санкт-Петербург или Петрозаводск Водный, и станцию назначения – Кижи (с возвращением в Петрозаводск).

Напомним: аналогичные предложения (поезд + «Метеор») в настоящее время действуют в Карелии – на Валаам, в Санкт-Петербурге – до Кронштадта и Петергофа и в Нижнем Новгороде – до Городца.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru