Путешествие на остров Кижи стало организовать проще

С 1 августа и до конца лета пассажиры поездов дальнего следования могут совершить путешествие на остров Кижи, оформив одним заказом билет на любой поезд до Петрозаводска (пригородный или дальнего следования) и скоростное водное судно «Метеор», курсирующее по маршруту Петрозаводск – Кижи – Петрозаводск.
«Метеоры» на Кижи будут курсировать до конца лета, отправляясь трижды в день от водного вокзала Петрозаводска по следующему расписанию:
|
№
рейса
|
Петрозаводск – о. Кижи
(отправление/прибытие)
Причал 8
|
о. Кижи – Петрозаводск
(отправление/прибытие)
|
№521
|
9:50-11:05
|
15:05-16:20
|
№523
|
11:50-13:05
|
17:05-18:20
|
№525
|
12:50-14:05
|
18:05-19:20
Время отправления и прибытия «Метеора» может измениться в связи с неблагоприятной метеорологической обстановкой на Онежском озере.
Приобрести билеты как на комбинированный маршрут, так и только на «Метеор» сообщением Петрозаводск – Кижи – Петрозаводск можно уже сейчас с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах. При покупке онлайн нужно задать маршрут, указав станцию отправления, например, Москва, Санкт-Петербург или Петрозаводск Водный, и станцию назначения – Кижи (с возвращением в Петрозаводск).
Напомним: аналогичные предложения (поезд + «Метеор») в настоящее время действуют в Карелии – на Валаам, в Санкт-Петербурге – до Кронштадта и Петергофа и в Нижнем Новгороде – до Городца.