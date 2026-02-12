Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На станции Верхотурье в Свердловской области в пассажирском здании была внедрена система «Умный вокзал» от Свердловской железной дороги.

2026-02-12 13:18
На станции Верхотурье в Свердловской области в пассажирском здании была внедрена система «Умный вокзал» от Свердловской железной дороги.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На малых станциях Свердловской железной дороги продолжается внедрение системы автоматизированного дистанционного контроля. В декабре 2025 года такая система была установлена в пассажирском здании на станции Верхотурье в Свердловской области.

Система автоматизированного удаленного управления обеспечивает возможность круглосуточного мониторинга состояния объекта и оперативного реагирования на любые изменения. Все ключевые процессы, необходимые для полноценной работы вокзала, интегрированы в единую систему: контроль входных групп, температурного режима и освещения, визуальное и аудио информирование о движении поездов, противопожарная система, видеонаблюдение, дистанционная связь с пассажиром.

Такая технология помогает повысить эффективность работы вокзала и сократить затраты на его обслуживание. Диспетчер осуществляет мониторинг и управление системами вокзала на расстоянии, корректирует табло расписания, транслирует звуковые объявления и консультирует пассажиров через аудиосвязь.

Установка системы автоматизированного удаленного управления на малых вокзалах СвЖД началась в 2020 году. В 2024 году она была установлена на 13 вокзалах и пассажирских зданиях: Верхняя и Баранчинская – в Свердловской области, Кез, Боковая, Менделеево, Дивья, Шумково, Оверята, Бахаревка, Кухтым, Чайковская, Григорьевская, Губаха-Пассажирская – в Пермском крае. В общей сложности, система установлена на 60 объектах магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru