На станции Верхотурье в Свердловской области в пассажирском здании была внедрена система «Умный вокзал» от Свердловской железной дороги.

13:18

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На малых станциях Свердловской железной дороги продолжается внедрение системы автоматизированного дистанционного контроля. В декабре 2025 года такая система была установлена в пассажирском здании на станции Верхотурье в Свердловской области.

Система автоматизированного удаленного управления обеспечивает возможность круглосуточного мониторинга состояния объекта и оперативного реагирования на любые изменения. Все ключевые процессы, необходимые для полноценной работы вокзала, интегрированы в единую систему: контроль входных групп, температурного режима и освещения, визуальное и аудио информирование о движении поездов, противопожарная система, видеонаблюдение, дистанционная связь с пассажиром.

Такая технология помогает повысить эффективность работы вокзала и сократить затраты на его обслуживание. Диспетчер осуществляет мониторинг и управление системами вокзала на расстоянии, корректирует табло расписания, транслирует звуковые объявления и консультирует пассажиров через аудиосвязь.

Установка системы автоматизированного удаленного управления на малых вокзалах СвЖД началась в 2020 году. В 2024 году она была установлена на 13 вокзалах и пассажирских зданиях: Верхняя и Баранчинская – в Свердловской области, Кез, Боковая, Менделеево, Дивья, Шумково, Оверята, Бахаревка, Кухтым, Чайковская, Григорьевская, Губаха-Пассажирская – в Пермском крае. В общей сложности, система установлена на 60 объектах магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.