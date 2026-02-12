Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Главная дорога Горького укрепляет сотрудничество в области АПК на экспозиции «Казань Агро»

2026-02-12 13:02
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Железнодорожная магистраль Горьковская участвует в специализированной аграрной выставке «Казань Агро», где демонстрируются достижения агропромышленного комплекса. Событие происходит в Казани с 11 по 13 февраля 2026 года.

«Магистраль Горьковская обладает значительным потенциалом для предоставления комплексных услуг «под ключ» для аграрного сектора. В Татарстане в 2025 году было загружено 609 тыс. тонн зерна, что на 16% больше, чем в 2024 году. Также отмечается положительная динамика в отправке растительных масел, жома, удобрений, сахара, муки, комбикормов и сельскохозяйственной техники. Во многом это обеспечивают сервисы «Грузовой экспресс» и «Перевозка грузов по расписанию», способствующие стабильному росту погрузки», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Экспозиция Горьковской магистрали демонстрирует возможности грузоперевозок и услуг терминально-складского комплекса. В рамках выставки железнодорожники обсуждают возможности сотрудничества в сфере перевозок аграрной продукции с крупнейшими предприятиями агропромышленного комплекса России, а также представляют посетителям цифровые сервисы РЖД в области логистики.

Для удобства участников на стенде магистрали представлены информационные материалы о грузоперевозках, техническом и технологическом потенциале перегрузочных мощностей, тарифной политике.

Стоит отметить, что в январе 2026 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Республике Татарстан составила 1,45 млн тонн. Это на 8,9% больше, чем за первый месяц 2025 года. Положительная динамика сохраняется в погрузке нефти и нефтепродуктов (1 млн тонн, +12,1%), зерна (62,4 тыс. тонн, +35,3%), химикатов и соды (50,6 тыс. тонн, +6,3%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

