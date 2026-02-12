В 2025 году на железнодорожной сети РЖД было отремонтировано более 4200 километров путей.

11:49

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во время ремонтных мероприятий было заменено более 1,6 тыс. стрелочных устройств, а также обновлено свыше 520 км контактной сети.

Благодаря проведенным работам по улучшению инфраструктуры, скорость движения пассажирских и грузовых составов увеличилась на примерно 900 км железнодорожной сети.

Также, на некоторых участках общей длиной 600 км были сняты ограничения на электроснабжение, что дало возможность пропускать поезда весом 7100 тонн с интервалом движения 8-10 минут.

Для повышения эффективности работ, компания обновила свой парк путевой техники.

За прошлый год на железнодорожную сеть было поставлено более 60 новых машин, включая 2 путеукладочных крана, 2 рельсоукладочных комплекса, 1 выправочную машину, 8 путеремонтных бригад, а также 6 снегоочистительных и 6 снегоуборочных машин.