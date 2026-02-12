Парк путевых машин Красноярской железнодорожной линии обогатился новым автономным снегоочистительным поездом.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Новый снегоуборочный поезд серии ПСС-2П прибыл на КрасЖД. В данный момент он проходит испытания в Красноярске, после чего приступит к очистке путей на участке Транссибирской магистрали от Мариинска до Тайшета.

Этот специализированный состав превосходит своих предшественников по ряду характеристик. Основное преимущество – увеличенная вместимость: в 4 вагона-накопителя можно загрузить до 480 куб. м снега. Это в два раза больше, чем у снегоуборочных поездов, которые сейчас используются на дороге. За один час новый поезд может убрать с путей 1400 куб. м. осадков – это эквивалентно загрузке более 100 самосвалов «Камаз».

Снегоуборочный поезд имеет тяговый вагон с двигателем, что делает его самоходным. Управление осуществляется из двух кабин – головной и хвостовой, что позволяет быстро менять направление движения.

Поезд оборудован отечественной цифровой системой управления и комплексом видеокамер. Это позволяет железнодорожникам наблюдать за всеми рабочими процессами без выхода из кабины и лучше контролировать качество уборки. Кроме того, в ПСС-2П значительно улучшили условия труда машинистов. Внутри есть комната отдыха, что создает условия для комфортных длительных и дальних поездок.

Стоит отметить, что в этом зимнем сезоне на КрасЖД работает более 70 снегоуборочных и снегоочистительных машин. Ожидается, что новый специализированный состав увеличит эффективность борьбы со снегопадами в условиях долгой сибирской зимы, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.