Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Парк путевых машин Красноярской железнодорожной линии обогатился новым автономным снегоочистительным поездом.

2026-02-12 11:10
Парк путевых машин Красноярской железнодорожной линии обогатился новым автономным снегоочистительным поездом.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Новый снегоуборочный поезд серии ПСС-2П прибыл на КрасЖД. В данный момент он проходит испытания в Красноярске, после чего приступит к очистке путей на участке Транссибирской магистрали от Мариинска до Тайшета.

Этот специализированный состав превосходит своих предшественников по ряду характеристик. Основное преимущество – увеличенная вместимость: в 4 вагона-накопителя можно загрузить до 480 куб. м снега. Это в два раза больше, чем у снегоуборочных поездов, которые сейчас используются на дороге. За один час новый поезд может убрать с путей 1400 куб. м. осадков – это эквивалентно загрузке более 100 самосвалов «Камаз».

Снегоуборочный поезд имеет тяговый вагон с двигателем, что делает его самоходным. Управление осуществляется из двух кабин – головной и хвостовой, что позволяет быстро менять направление движения.

Поезд оборудован отечественной цифровой системой управления и комплексом видеокамер. Это позволяет железнодорожникам наблюдать за всеми рабочими процессами без выхода из кабины и лучше контролировать качество уборки. Кроме того, в ПСС-2П значительно улучшили условия труда машинистов. Внутри есть комната отдыха, что создает условия для комфортных длительных и дальних поездок.

Стоит отметить, что в этом зимнем сезоне на КрасЖД работает более 70 снегоуборочных и снегоочистительных машин. Ожидается, что новый специализированный состав увеличит эффективность борьбы со снегопадами в условиях долгой сибирской зимы, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru