В начале 2026 года объем транспортировки на высокоскоростных поездах по Горьковскому направлению увеличился на 13%

2026-02-12 09:54
В первом месяце 2026 года, количество пассажиров, которые воспользовались услугами скоростных поездов «Ласточка» и «Буревестник», следующих по Горьковской железной дороге в Нижний Новгород, составило около 340 тыс. Это на 13% больше, чем в январе 2025 года. По маршруту Нижний Новгород – Москва было перевезено 312,8 тыс. пассажиров, из которых 194,5 тыс. путешествовали на «Ласточках», а 118,3 тыс. - на «Буревестнике». Это на 12% больше, чем в январе предыдущего года.

Между Нижним Новгородом и Кировом на «Ласточках» проехали 17,7 тыс. пассажиров (+36,5%), а между Нижним Новгородом и Ивановом – 8,9 тыс. (+10,3%).

Стоит отметить, что «Ласточки» работают на Горьковской железной дороге в 5- и 10-вагонных составах, а двухэтажный поезд «Буревестник» состоит из 10 вагонов. ОАО «РЖД» мониторит изменения в спросе и при необходимости увеличивает количество вагонов в составе поездов.

Приобрести билеты можно через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также на кассах железнодорожных станций.

Подробности о правилах покупки билетов и расписании движения поездов можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

