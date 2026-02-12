Железнодорожная линия Забайкалья стала участником проекта «Вагон знаний» в главном городе БАМа.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Транспортную поддержку образовательно-туристическому проекту «Вагон знаний» в главном городе БАМа обеспечит Забайкальская железная дорога. В рамках этого проекта 26–27 марта в Тынде Амурской области пройдет экскурсионная программа.

Экскурсия предназначена для школьников старше 12 лет. Участники смогут узнать о истории строительства Байкало-Амурской магистрали во время обзорной экскурсии по Тынде и в музее истории БАМа, посетить Дальневосточный учебный центр профессиональных квалификаций. Также их ожидают мастер-классы по образовательному киберспорту и 3D-моделированию.

В Тынду молодые путешественники смогут доехать на поездах дальнего следования № 81/82 Благовещенск – Тында, № 363/364 Комсомольск – Тында, № 375/376 Красноярск – Нерюнгри и других.

В стоимость тура включены проживание в санатории, трехразовое питание, транспортное и экскурсионное обслуживание, а также страховка. Стоимость проезда в поезде зависит от маршрута (станции отправления) и определяется индивидуально.

Более подробную информацию о стоимости и программе туров можно найти на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Путешествуй с РЖД» – «Больше путешествий! Турпакеты и тематические вагоны», а также по телефонам: +7 (4212) 38-37-33 и 38-98-72.

Туристическую программу можно оформить в сервисном центре Дальневосточного железнодорожного агентства, включая дистанционное оформление. Для этого нужно позвонить по телефону: +7 (4212) 383-383, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.