В период февральских праздников, количество вагонов на некоторых "Ласточках", следующих по маршруту Кострома - Москва, увеличится в два раза.

16:17

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Поезда с десятью вагонами будут следовать:

20 и 23 февраля: № 745 из Костромы в Москву с отправлением в 20:05, № 744 из Москвы в Кострому с отправлением в 14:55;

21 февраля: № 743 из Костромы в Москву с отправлением в 11:32, № 742 из Москвы в Кострому с отправлением в 06:30.

Вы можете ознакомиться с расписанием и купить билеты на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", через мобильное приложение "РЖД Пассажирам" или в кассах дальнего следования, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.