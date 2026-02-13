Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В период февральских праздников, количество вагонов на некоторых "Ласточках", следующих по маршруту Кострома - Москва, увеличится в два раза.

2026-02-13 16:17
В период февральских праздников, количество вагонов на некоторых
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В февральские праздники у некоторых быстрых электричек "Ласточка", которые ходят между Костромой и Москвой, количество вагонов увеличится с 5 до 10.

Поезда с десятью вагонами будут следовать:

  • 20 и 23 февраля: № 745 из Костромы в Москву с отправлением в 20:05, № 744 из Москвы в Кострому с отправлением в 14:55;
  • 21 февраля: № 743 из Костромы в Москву с отправлением в 11:32, № 742 из Москвы в Кострому с отправлением в 06:30.

Вы можете ознакомиться с расписанием и купить билеты на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", через мобильное приложение "РЖД Пассажирам" или в кассах дальнего следования, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

