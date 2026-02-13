Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Юго-Восточной железной дороге в честь праздников в феврале и марте запланированы дополнительные дальнобойные поезда.

2026-02-13 14:25
Для обеспечения удовлетворения возросшего спроса на пассажирские транспортные услуги в праздничные дни 23 февраля и 8 марта, ЮВЖД назначила дополнительные дальнобойные поезда:

  • № 528В Белгород – Москва с отправлением 19, 23 февраля, 5, 9 марта 2026 года в 11:00, прибытием в 05:05;
  • № 527М Москва – Белгород с отправлением 20, 24 февраля, 6, 10 марта 2026 года в 23:20, прибытием в 18:10.

В составе поездов предусмотрены места для размещения пассажиров с ограниченными возможностями, имеются специальные багажные купе, возможна услуга перевозки домашних животных без присутствия хозяев.

Полную информацию о правилах оформления билетов и о расписании поездов можно получить в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

