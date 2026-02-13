На Юго-Восточной железной дороге в честь праздников в феврале и марте запланированы дополнительные дальнобойные поезда.

Для обеспечения удовлетворения возросшего спроса на пассажирские транспортные услуги в праздничные дни 23 февраля и 8 марта, ЮВЖД назначила дополнительные дальнобойные поезда:
В составе поездов предусмотрены места для размещения пассажиров с ограниченными возможностями, имеются специальные багажные купе, возможна услуга перевозки домашних животных без присутствия хозяев.
Полную информацию о правилах оформления билетов и о расписании поездов можно получить в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.