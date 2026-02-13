Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Ответы представителей Северной железнодорожной компании на вопросы промышленников из Архангельска

2026-02-13 13:22
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

12-го числа февраля 2026 года Северная железная дорога организовала "День клиента" для предприятий Архангельска и представителей Минтранса региона. Участники мероприятия имели возможность обсудить вопросы, касающиеся перевозки грузов по железной дороге.

«Железнодорожные перевозки играют ключевую роль для Архангельской области. Мы постоянно ведем активный диалог с бизнесом и региональными властями, предоставляем логистические услуги, соответствующие современным требованиям, учитывая климатические особенности и задачи бизнес-сообщества Поморья», – заявил первый заместитель начальника Северной железной дороги Олег Холматов.

«Нам важно не только поддерживать текущий уровень перевозок, но и обеспечивать его рост. Необходимо проанализировать выполнение принятых ранее решений и разработать новые стратегии использования железнодорожной инфраструктуры для минимизации логистических затрат», – подчеркнул министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев.

В 2025 году со станций Северной железной дороги, находящихся в Архангельской области, было отправлено свыше 11,6 млн тонн грузов. В январе 2026 года погружено 917 тыс. тонн. Основные категории перевозимых грузов – лес, строительные материалы, бумага.

Сотрудники железной дороги предоставляют местным производителям комплексное транспортное обслуживание, включая дополнительные услуги по экспедированию грузов, перевозке в ускоренных контейнерных поездах. Развиваются новые маршруты доставки, включая Северный морской путь, с последующей доставкой в контейнерных поездах.

На встрече также обсуждалась работа в зимний период, подчеркнув необходимость принятия мер по предотвращению замерзания грузов в условиях местного климата, своевременной разгрузки и уборки вагонов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

