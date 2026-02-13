В январе не было перевезено 2,4 млн тонн угля, несмотря на утвержденные заявки.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно информации от Института экономики и развития транспорта, из общего количества 1,5 миллиона тонн было вывезено за границу, включая 1 миллион тонн, отправленных на восток. Процесс согласования заявок включает в себя резервирование мощностей для определенных отправлений. В случае, когда загрузка достигает почти 100%, это ограничивает возможность принятия альтернативных грузов и создает неравные условия для клиентов, которые подтверждают объемы.

В январе фактическая погрузка угля по сети РЖД составила 27,1 миллиона тонн, что на 8,7% меньше, чем в прошлом году. Экспорт уменьшился на 12,6%, до 14,1 миллиона тонн. Более 58% всего объема было отправлено на восток, который остается основным каналом для экспорта.

По оценкам ИЭРТ, к концу января нетбэк энергетического угля упал на 17,9% на востоке и на 2,1% - на северо-западе. На доходность повлияли снижение экспортных цен в портах и укрепление рубля.

Доля экспортных отправлений на восток в инновационных вагонах с нагрузкой 25 тонн на ось и выше увеличилась на 2 п. п., до 87%, из Кузбасса – до 88%.

Для выполнения объявленного объема перевозок в январе достаточно было бы 294 тысяч вагонов, в то время как среднедневное фактическое содержание полувагонов достигло 350 тысяч единиц - на 19% больше, чем расчетная потребность.

Сотрудничество с операторами по уменьшению избыточного подвижного состава позволило улучшить качественные показатели: средний вес грузового поезда увеличился на 1,1%, среднесуточная производительность локомотива - на 0,8%, в установленный срок было доставлено 98,9% отправлений.