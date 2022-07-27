Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Куйбышевская железная дорога назначает новый скоростной поезд Самара – Санкт-Петербург взамен отмененного поезда «Стриж»

2022-07-27 10:40
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Скоростной поезд № 63/64 начнет курсировать между Самарой и Санкт-Петербургом с 5 августа 2022 года. Благодаря специальному расписанию время в пути составит 20 часов 50 минут.

Из Самары поезд будет отправляться в августе по нечетным датам и прибывать в северную столицу в 21:10 тех же суток. В обратном направлении из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться по четным датам и прибывать в Самару в 21:00 следующего дня. Время указано местное.

В пути предусмотрены остановки на следующих станциях: Москва (Восточный вокзал), Владимир, Ковров, Дзержинск, Нижний Новгород (Стригино), Арзамас, Саранск и Сызрань.

В составе поезда – купейные вагоны нового модельного ряда, выполненные в виде двухвагонного сцепа с герметичным переходом и детскими купе, а также вагоны категории СВ и вагоны с местами для сидения. Весь подвижной состав оборудован системами контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, системами поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетными комплексами.

Запуск скоростного поезда позволит улучшить межрегиональные транспортные связи, повысить качество транспортного обслуживания пассажиров, а также будет способствовать развитию внутрироссийского туризма, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

