В 2025 году Северная железнодорожная компания расширила объем экспортных перевозок в Китай.

2026-02-13 13:16
В 2025 году количество грузов, отправленных в Китай со станций Северной магистрали, превысило 2,3 млн тонн, что на 4,8% больше, чем в 2024 году. Почти половина этого объема (более 1,1 млн тонн) приходится на экспорт из Архангельской области.

Товарооборот с Китаем осуществляется через порт Архангельск по Северному морскому пути. Экспортные грузы доставляются на место погрузки на судно в ускоренных контейнерных поездах, а импортные направляются в центральные регионы России.

Из Республики Коми было отправлено 723 тыс. тонн грузов, из Вологодской области – 388 тыс. тонн. Основными экспортными товарами, отправляемыми в Китай со станций Северной железной дороги, являются пиломатериалы, бумага и целлюлоза, которые перевозятся в контейнерах.

«Мы разработали как сухопутные железнодорожные маршруты, так и маршруты с использованием морского транспорта для региональных производителей, ориентированных на экспорт в Китай. В 2025 году отправки грузов в Китай в ускоренных контейнерных поездах увеличились на 14,5%», – заявил Рашид Сайбаталов, начальник СЖД.

Объем импорта грузов из Китая в 2025 году составил более 50 тыс. тонн, что совпадает с показателями 2024 года. Большинство грузов направляется в Вологодскую область, но импорт осуществляется и в другие регионы, обслуживаемые магистралью. Среди импортируемых товаров – контейнерные грузы, черные металлы, машины и оборудование, метизы, химикаты, промышленные товары, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

