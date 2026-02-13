Во время праздничных дней февраля ретропоезд, следующий по маршруту Владимир - Гусь-Хрустальный, будет выполнять рейсы.

13:10

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 21 по 24 февраля 2026 года Горьковская железнодорожная линия начнет эксплуатацию ретро-поезда на паровой тяге, следующего из Владимира в Гусь-Хрустальный. Этот проект был осуществлен в сотрудничестве с АО «ВВППК» и властями Владимирской области.

Поезд отправится из Владимира в 10:00 и прибудет в Гусь-Хрустальный в 12:05. Обратный рейс начнется в 15:50 и завершится в Владимире в 16:52.

Ретро-поезд будет возглавлять паровоз серии Л, а его состав будет включать современные комфортабельные вагоны с кондиционерами, автоматическими сдвижными дверями с сенсорным управлением, биотуалетами, регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

В Гусь-Хрустальном посетители смогут прогуляться по историческому центру города и насладиться его уникальной архитектурой. Они увидят Георгиевский собор - один из самых красивых храмов Владимирской области, а также торговые ряды XIX века, «Мальцовские» дома рабочих, здания Историко-художественного музея и городской администрации, спроектированные архитектором Л. Н. Бенуа.

В рамках экскурсионной программы туристы посетят Историко-художественный музей города, Музей граненого стакана, экспозицию «Династия Мальцовых», а также примут участие в творческом мастер-классе.

Билеты на ретро-поезд Владимир – Гусь-Хрустальный можно приобрести у местных туроператоров.

Подробную информацию о расписании туристических поездов пригородного сообщения можно получить на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.