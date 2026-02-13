Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Во время праздничных дней февраля ретропоезд, следующий по маршруту Владимир - Гусь-Хрустальный, будет выполнять рейсы.

2026-02-13 13:10
Во время праздничных дней февраля ретропоезд, следующий по маршруту Владимир - Гусь-Хрустальный, будет выполнять рейсы.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 21 по 24 февраля 2026 года Горьковская железнодорожная линия начнет эксплуатацию ретро-поезда на паровой тяге, следующего из Владимира в Гусь-Хрустальный. Этот проект был осуществлен в сотрудничестве с АО «ВВППК» и властями Владимирской области.

Поезд отправится из Владимира в 10:00 и прибудет в Гусь-Хрустальный в 12:05. Обратный рейс начнется в 15:50 и завершится в Владимире в 16:52.

Ретро-поезд будет возглавлять паровоз серии Л, а его состав будет включать современные комфортабельные вагоны с кондиционерами, автоматическими сдвижными дверями с сенсорным управлением, биотуалетами, регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

В Гусь-Хрустальном посетители смогут прогуляться по историческому центру города и насладиться его уникальной архитектурой. Они увидят Георгиевский собор - один из самых красивых храмов Владимирской области, а также торговые ряды XIX века, «Мальцовские» дома рабочих, здания Историко-художественного музея и городской администрации, спроектированные архитектором Л. Н. Бенуа.

В рамках экскурсионной программы туристы посетят Историко-художественный музей города, Музей граненого стакана, экспозицию «Династия Мальцовых», а также примут участие в творческом мастер-классе.

Билеты на ретро-поезд Владимир – Гусь-Хрустальный можно приобрести у местных туроператоров.

Подробную информацию о расписании туристических поездов пригородного сообщения можно получить на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru