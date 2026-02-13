Администрация Свердловской железнодорожной линии установила дополнительные вечерние поездки для ретропоезда "Уральский экспресс" в субботние дни.

12:13

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ответ на увеличивающийся интерес местных жителей и гостей города Екатеринбург к туристическим поездкам, Свердловская железная дорога с февраля начинает запускать дополнительные вечерние рейсы ретропоезда «Уральский экспресс» по субботам. Традиционный пятничный рейс «Вечерний Екатеринбург» продолжает свою работу по расписанию.

Круговой маршрут «Вечерний Екатеринбург» стартует с железнодорожного вокзала, проходит через центр города по Восточной улице, через станцию Шарташ, районы Синие Камни, Уралмаш до станции Шувакиш. Поезд возвращается на вокзал через станцию Екатеринбург-Сортировочный. На всем протяжении маршрута ретропоезд обслуживается электровозом ЧС2. Продолжительность вечернего ретротура составляет 2,5 часа (отправление – в 19:05 по местному времени, возвращение – в 21:47).

Знаменитый туристический ретропоезд «Уральский экспресс» работает на СвЖД по двум маршрутам. Кроме рейса «Вечерний Екатеринбург», в выходные и праздничные дни он осуществляет поездки из Екатеринбурга до Верхней Пышмы. Оба маршрута предусматривают остановку на станции Шувакиш, где построены вокзал и платформа в историческом стиле. Для пассажиров предусмотрены специальные фотозоны, включая кабинет начальника вокзала, также функционирует буфет.

Согласно обновленному расписанию, с февраля по май 2026 года по субботам ретропоезд будет отправляться дважды в день: днем – от станции Екатеринбург-Пассажирский до о. п. Верхняя Пышма. Музей и обратно, вечером – по маршруту вокруг столицы Урала. В праздничные дни 23 февраля и 8 марта «Уральский экспресс» также будет осуществлять как дневные, так и вечерние рейсы.

Ретропоезд включает в себя вагоны, оформленные в стиле начала 20-го века и наполненные историческими предметами, а также вагон-ресторан и вагон-бар, где предлагаются традиционные уральские блюда и фирменное мороженое "Уральский экспресс". Поезд движется до станции Шувакиш на электрической тяге под управлением знаменитого пассажирского электровоза ЧС2, известного как "Чебурашка". Маршрут продолжается до о. п. Верхняя Пышма. На станции Шувакиш происходит замена локомотивов: к поезду прицепляют паровоз, и пассажиры становятся свидетелями этого яркого события.

Билеты доступны для покупки на веб-сайте ОАО "РЖД", в приложении "РЖД Пассажирам" и на кассах дальнего следования. При покупке билетов онлайн необходимо указать станцию отправления - Екатеринбург-Пассажирский и станцию прибытия - Екатеринбург-Туристический. Доступны все виды льгот, а также специальные тарифные планы, которые снижают стоимость проезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.