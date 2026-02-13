В марте пассажирские составы снова начнут курсировать из Восточной Сибири в Китай.

Начиная с 6 и 7 марта, пассажиры смогут отправиться из Иркутска и Читы в Маньчжурию без пересадок: прямые вагоны будут включены в состав поезда № 328/327 Иркутск – Забайкальск. После пересечения государственной границы, они продолжат путь в составе международного пассажирского поезда № 354/353 Забайкальск (РФ) – Маньчжурия (КНР), который начнет курсировать с 8 марта два раза в неделю – по средам и воскресеньям. Время в пути составит около 25 минут.

Прямой вагон № 18 на маршруте Иркутск – Маньчжурия будет отправляться по понедельникам и пятницам, а прямой вагон № 20 на маршруте Чита – Маньчжурия – по вторникам и субботам.

Билеты на поезд Забайкальск – Маньчжурия и прямые вагоны из Иркутска и Читы будут доступны для покупки в ближайшее время, а затем можно будет приобрести их за 60 дней до отправления поезда.

Железнодорожное сообщение между Россией и Китаем через пограничный переход Забайкальск – Маньчжурия было приостановлено в феврале 2020 года из-за пандемии COVID-19. Возобновление трансграничных пассажирских перевозок стало возможным благодаря сотрудничеству руководства и подразделений ОАО «РЖД» и Государственной корпорации «Китайские железные дороги».