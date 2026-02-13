Сумма налогов, уплаченных Красноярской железнодорожной компанией в бюджеты Красноярского края и Хакасии в 2025 году, составила более 7 миллиардов рублей.

10:17

В 2025 году, включая подразделения холдинга РЖД, Красноярская железнодорожная система, работающая в пределах основного пути, внесла в местные бюджеты более 7 миллиардов рублей в виде налогов. Из этой суммы в бюджет Красноярского края поступило 6 миллиардов рублей, а в бюджет Республики Хакасия - более 1 миллиарда рублей.

Более 11 миллиардов рублей было перечислено в виде страховых взносов во внебюджетные фонды.

ОАО «РЖД» продолжает оставаться одним из самых больших налогоплательщиков в бюджеты регионов Российской Федерации - Красноярского края и Хакасии, выплачивая налоги своевременно и в полном объеме, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.