С 18-го числа февраля 2026 года в регионе Омска начнет функционировать новая станция для сельских железнодорожных маршрутов.

09:46

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 18 февраля 2026 года в Троицком сельском поселении Омского района Омской области начнет функционировать новая станция пригородного железнодорожного сообщения под названием Троицкое. Станция оснащена крытым навесом, скамейками, системой навигации и освещения. Также предусмотрен настил для безопасного перехода через железнодорожные пути.

Каждый день на этой станции будут останавливаться две пары электропоездов, следующих по маршрутам Омск – Иртышское и Иртышское – Омск.

Открытие нового остановочного пункта улучшит транспортную инфраструктуру для жителей села Троицкое, где проживает около 9 тысяч человек. В настоящее время в селе активно строятся индивидуальные жилые дома, мясокомбинат и два логистических центра.

Строительство нового остановочного пункта было осуществлено в рамках сотрудничества между ОАО «РЖД» и правительством Омской области. Проект направлен на развитие мультимодальных перевозок (электропоезд + автобус), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.