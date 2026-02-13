В Новосибирске, в центре экспозиций истории Западно-Сибирской железнодорожной линии, была открыта выставка, посвященная 130-летию Западно-Сибирской железной дороги.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В честь 130-летнего юбилея Западно-Сибирской железной дороги, в Новосибирске на улице Дмитрия Шамшурина, дом 39, в выставочном центре истории магистрали открылась новая экспозиция. Она включает в себя уникальные экспонаты и документы конца XIX — начала XX века, отражающие историю создания магистрали.

Особое внимание на выставке уделено основателям Новосибирска - железнодорожникам. Среди экспонатов можно увидеть портреты инженера-изыскателя и строителя железных дорог Николая Гарина-Михайловского, инженеров-путейцев Григория Будагова, Николая Тихомирова и других.

Посетители имеют возможность ознакомиться с макетом пролетной конструкции моста - репликой музейного экспоната, расположенного в парке «Городское начало» на набережной Новосибирска, а также с моделью водонапорной башни, которая обеспечивала паровозы водой.

В честь празднования 130-летия магистрали, центр представил редкие издания, связанные с ее созданием и развитием, а также различные предметы, принадлежащие железнодорожникам того времени.

К 130-летию Западно-Сибирской магистрали, которое отмечается в октябре, Центр истории готовит новые тематические выставки, которые будут отражать ключевые этапы ее развития, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.