ПАО "Российские железные дороги" и администрация Алтайского региона заключили договор о совместной работе и взаимопомощи на период 2026-2031 годов.

09:25

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Александр Грицай, руководитель Западно-Сибирской железной дороги, и Виктор Томенко, глава Алтайского края, оформили новый договор о взаимодействии и партнерстве между ОАО «РЖД» и Алтайским краем на период 2026–2031 годов. Договор включает в себя сотрудничество в области развития инфраструктуры железнодорожного транспорта в регионе, поддержку пригородных пассажирских перевозок, осуществление экологических, социальных проектов и другие области.

Стоит отметить, что за последние 5 лет в осуществление важных проектов на территории Алтайского края холдинг «РЖД» вложил свыше 28 млрд рублей.

За указанный период для региона было приобретено 68 пассажирских вагонов, что дало возможность полностью обновить пассажирский вагонный парк АО «Алтай-Пригород», запустить ежедневные маршруты для скорых пригородных поездов на маршрутах Барнаул – Рубцовск и Барнаул – Славгород.

Также в Алтайский край было доставлено 5 новых электропоездов серии ЭП3Д. Вагоны оборудованы системой климат-контроля в салонах и тамбурах, системой видеонаблюдения, дополнительными средствами безопасности. Предусмотрены крепления для перевозки велосипедов, сиденья оснащены USB-портами для зарядки мобильных устройств.

В дополнение, в августе 2024 года новый вокзал на станции Бешенцево принял первых пассажиров. В прошлом году было приобретено 6 новых маневровых тепловозов серии ТЭМ18ДМ для эксплуатационного локомотивного депо Барнаул, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.