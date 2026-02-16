Экологическую выгоду от обновления систем тепло- и водоснабжения в 2025 году испытала Свердловская железнодорожная сеть.

15:32

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Результаты экологической работы на Свердловской железной дороге за 2025 год были подведены. Экологический центр СвЖД постоянно следит за состоянием окружающей среды в районе железнодорожных объектов и проводит анализ производственной деятельности на предприятиях ОАО «РЖД» в пределах магистрали. В 2025 году было проведено более 82 тыс. измерений и исследований. Исследования показали, что сброс сточных вод, которые не были должным образом очищены, уменьшился на 19,2% по сравнению с 2024 годом. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников уменьшились на 1,9%.

Модернизация котельных и улучшение работы очистных сооружений способствовали значительному снижению техногенного воздействия на окружающую среду.

В 2025 году на 19 объектах теплоснабжения СвЖД, расположенных в Свердловской области и Пермском крае, были установлены электрические котлы вместо угольных. На станции Смычка в Нижнем Тагиле было улучшено очищение сточных вод от дождя и талой воды за счет увеличения частоты замены фильтров. На станции Углеуральская в Пермском крае бытовые сточные воды были переведены на более эффективную систему очистки – через городские канализационные сети. На нескольких объектах были установлены новые узлы учета сточных вод.

СвЖД проводит ряд мероприятий, направленных на постепенное снижение техногенного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности, в соответствии с утвержденной экологической стратегией ОАО «РЖД» до 2030 года. К основным направлениям также относятся развитие ресурсосберегающих и малоотходных технологий, благоустройство и озеленение территорий, прилегающих к производственным объектам и административным зданиям, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.