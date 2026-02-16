Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Экологическую выгоду от обновления систем тепло- и водоснабжения в 2025 году испытала Свердловская железнодорожная сеть.

2026-02-16 15:32
Экологическую выгоду от обновления систем тепло- и водоснабжения в 2025 году испытала Свердловская железнодорожная сеть.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Результаты экологической работы на Свердловской железной дороге за 2025 год были подведены. Экологический центр СвЖД постоянно следит за состоянием окружающей среды в районе железнодорожных объектов и проводит анализ производственной деятельности на предприятиях ОАО «РЖД» в пределах магистрали. В 2025 году было проведено более 82 тыс. измерений и исследований. Исследования показали, что сброс сточных вод, которые не были должным образом очищены, уменьшился на 19,2% по сравнению с 2024 годом. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников уменьшились на 1,9%.

Модернизация котельных и улучшение работы очистных сооружений способствовали значительному снижению техногенного воздействия на окружающую среду.

В 2025 году на 19 объектах теплоснабжения СвЖД, расположенных в Свердловской области и Пермском крае, были установлены электрические котлы вместо угольных. На станции Смычка в Нижнем Тагиле было улучшено очищение сточных вод от дождя и талой воды за счет увеличения частоты замены фильтров. На станции Углеуральская в Пермском крае бытовые сточные воды были переведены на более эффективную систему очистки – через городские канализационные сети. На нескольких объектах были установлены новые узлы учета сточных вод.

СвЖД проводит ряд мероприятий, направленных на постепенное снижение техногенного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности, в соответствии с утвержденной экологической стратегией ОАО «РЖД» до 2030 года. К основным направлениям также относятся развитие ресурсосберегающих и малоотходных технологий, благоустройство и озеленение территорий, прилегающих к производственным объектам и административным зданиям, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru