В феврале 2026 года свыше 400 людей прокатились на старинном поезде маршрута Киров – Слободской.

С 11 по 15 февраля 2026 года в Кировской области функционировал пригородный туристический ретропоезд на паровой тяге, следовавший по маршруту Киров – Слободской. За это время он перевез 420 пассажиров.

Во время путешествия участники тура приняли участие в интерактивной развлекательной программе, посвященной творчеству знаменитого писателя Александра Грина, родившегося в Слободском. Туристы совершили пешеходную экскурсию, приняли участие в мастер-классе на определенную тему, участвовали в образовательном квизе «Гринландия зовет» и устроили чаепитие с любимым чаем писателя и блинами из Слободского.

Пассажиры могут узнать всю информацию о расписании туристических поездов пригородного сообщения на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.