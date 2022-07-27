О движении поездов на Черноморском побережье

08:00

27 июля в 03:16 на однопутном участке пути между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель в Краснодарском крае в связи со сходом селевых масс и попаданием на железнодорожное полотно опоры скально-обвальной сигнализации допущен сбой графика в движении поездов.

Сразу после получения сообщения о произошедшем на место был направлен специализированный подвижной состав. К работам привлекли более 40 железнодорожников. В результате в 07:17 движение на данном участке было восстановлено.

Вследствие непогоды на время до 4 часов были задержаны пассажирские поезда дальнего следования № 808 «Ласточка» Имеретинский курорт – Ростов, № 480 Сухум – Санкт-Петербург, № 531 Киров – Адлер, № 305 Сухум – Москва, № 115 Томск - Адлер, № 451 Ижевск – Адлер, № 309 Воркута – Адлер, № 471 Москва – Адлер, № 269 Чита – Имеретинский курорт, № 359 Калининград - Адлер, № 459 Тамбов – Адлер, № 643 Кисловодск – Адлер, № 463 Челябинск - Адлер № 642 Ростов – Адлер, № 638 Ростов – Адлер, № 679 Владикавказ – Адлер, № 465 Астрахань – Имеретинский курорт, № 44 Москва – Имеретинский курорт, а также пригородные поезда № 6801 Туапсе – Имеретинский курорт, № 6802 Имеретинский курорт – Туапсе, № 6803 Туапсе – Имеретинский курорт.

Железнодорожники принимают все необходимые меры для минимизации задержки поездов.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.