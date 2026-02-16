С 21-го по 23-е февраля субурбанские электропоезда Калининградской железнодорожной сети будут следовать по графику выходных и праздничных дней.

На маршруте Калининград ­– Зеленоградск:

электропоезда «Ласточка» отправляются из Калининграда в 06:37, 08:00, 10:15, 11:12, 12:16, 14:17, 16:18, 17:15, 17:55, 18:49, 19:55;

из Зеленоградска – в 07:45, 09:07 (до Северного вокзала), 11:15, 12:12, 13:16, 15:17, 15:51, 17:18, 18:56, 20:03, 21:03;

На маршруте Зеленоградск – Светлогорск:

из Зеленоградска до Пионерского Курорта и Светлогорска «Ласточки» отправляются в 09:00 и 11:29 (до Светлогорска-2), 13:14 (до Светлогорска-1), 18:10 (до Пионерского Курорта), 20:56 (до Светлогорска-2);

из Светлогорска-2 поезда следуют в 10:22 и 12:24, из Светлогорска-1 – в 14:07, из Пионерского Курорта – в 19:23;

На маршруте Калининград – Светлогорск:

время отправления «Ласточек» из Калининграда: 06:18, 07:41, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:03, 16:44 (с Северного вокзала), 17:40, 18:41;

в обратном направлении из Светлогорска: 07:39, 08:57, 11:37, 12:38, 13:39, 15:16 (до Северного вокзала), 15:40, 16:42, 17:51, 18:54, 19:57;

На маршруте Калининград – Неман:

вечерний пригородный поезд, отправляющийся в 18:21 с Южного вокзала, 21 и 22 февраля не будет ходить, 23 февраля – по расписанию;

утренний поезд из Немана 22 и 23 февраля не ходит. Отправление вечернего поезда из Немана в 17:20 переносится с 22 на 23 февраля;

На маршруте Калининград – Мамоново будет работать рельсовый автобус, отправляющийся с Южного вокзала в 10:25, в обратном направлении – в 16:20;

В маршруте Калининград - Багратионовск поезд отправляется с Южного вокзала в 08:25, а со станции Багратионовск - в 14:15.

Полную и свежую информацию о расписании движения пригородных поездов можно найти на официальном веб-сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и телеграм-боте «Электрички РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.