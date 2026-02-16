Изменения в графике движения некоторых пригородных поездов по Московской и Рязанской областям начнут действовать с 16 февраля из-за проведения ремонтных работ.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 16 февраля 2026 года изменится график некоторых пригородных поездов, следующих в Московской и Рязанской областях, из-за ремонтных работ на двух участках.

В частности, на участке Стенькино-1 – Денежниково в Рязанской области продолжится капитальный ремонт 1 главного пути. Технические "окна" запланированы с 16 февраля по 23 марта утром с 06:00 до 10:00. В это время движение поездов будет осуществляться по второму пути в обратном направлении. В связи с этим у некоторых электропоездов, следующих между станциями Ряжск-1 и Рязань-2, изменится время отправления и прибытия.

На участке Щурово – Луховицы в Московской области будет проведен ремонт 16 км 1 главного пути. Работы будут проводиться с 17 по 27 февраля в период с 02:00 до 07:00. В связи с этим в график некоторых электропоездов Казанского направления МЖД внесут изменения. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок, часть поездов проследует по сокращенному маршруту, некоторые будут исключены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров понимающе отнестись к проводимым работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в графике пригородных поездов. Это можно сделать на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.