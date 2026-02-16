На железных дорогах Дальнего Востока и Забайкалья будет организован новый тур по железной дороге.

09:23

В 2026 году запланирован новый железнодорожный тур "Благовещенск: на перекрестке культур", который соединит Дальневосточную и Забайкальскую железные дороги.

Туристический проект "Благовещенск: на перекрестке культур" даст возможность жителям и гостям Хабаровска узнать больше об истории столицы Амурской области и ее достопримечательностях. Путешествие будет организовано на комфортабельном поезде № 35/36 Хабаровск – Благовещенск.

В 2026 году планируется 7 рейсов: 17–19 апреля, 15–17 мая, 19–21 июня, 17–19 июля, 28–30 августа, 18–20 сентября и 9–11 октября.

Поездки будут организованы на выходные дни. Туристы смогут сфотографироваться у Триумфальной арки и пройти по первой улице Благовещенска. В программу включено посещение кафедрального собора с чудотворной Албазинской иконой, обзор панорамы Китая в сторону города Хэйхэ со смотровой площадки и прогулка по набережной Амура в 800 м от государственной границы.

В стоимость тура включены проезд в плацкартном вагоне, транспортное и экскурсионное обслуживание, питание (обед) и входные билеты на экскурсионные объекты.

Более подробную информацию о программе можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Путешествуй с РЖД» – «Больше путешествий! Турпакеты и тематические вагоны», а также по телефонам: 8 (4212) 38-98-72 и 38-98-33 (понедельник – пятница с 08:30 до 17:30, перерыв – с 12:00 до 12:45).

Забронировать поездку можно в сервисном центре Дальневосточного железнодорожного агентства, включая возможность дистанционного бронирования по телефону: 8 (4212) 383-383, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.