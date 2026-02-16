Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Российские железные дороги вместе с фирмой «Дороги и Мосты» займутся созданием заводов для выпуска деталей искусственных строений для первой высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

2026-02-16 09:00
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Совместный проект ОАО «РЖД» и АО «ДиМ» (часть ГК «Нацпроектстрой») предполагает строительство заводов для изготовления железобетонных балок пролетных сооружений для первой высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Совет директоров ОАО «РЖД» принял все необходимые решения по финансированию данного проекта.

Примерно 30% пути первой высокоскоростной магистрали будут расположены над землей. Планируется построить около 180 км искусственных сооружений. Для их строительства будет использовано более 5 тыс. коробчатых железобетонных балок, каждая из которых имеет длину 32 м и вес более 700 т.

Такие массивные конструкции можно транспортировать только на небольшие расстояния, поэтому 10 заводов для их изготовления будут построены вдоль трассы ВСМ Москва – Санкт-Петербург.

Планируется в кратчайшие сроки построить производственные площадки и уже с апреля 2026 года начать производство железобетонных балок.

