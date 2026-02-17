Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Пермском регионе "Ски-лифт" будет работать каждый праздничный день в феврале и марте.

2026-02-17 15:35
В Пермском регионе
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ответ на увеличенный интерес к активному отдыху, Свердловская железная дорога запланировала рейсы "Горнолыжного экспресса" в Прикамье на 21, 22, 23 февраля и 7, 8, 9 марта 2026 года.

"Горнолыжный экспресс" - это проект мультимодальных перевозок (поезд + автобус) до известного горнолыжного курорта "Губаха". В зимнее время в выходные дни пассажиры могут добраться на поезде из Перми до станции Углеуральская, где они пересаживаются на автобус до горнолыжного курорта. Любители активного отдыха проводят день на склонах, а вечером возвращаются обратно по тому же маршруту. Расписание автобуса согласовано с временем прибытия/отправления пригородных поездов.

Пригородный поезд № 7128 на маршруте Пермь-2 - Углеуральская отправляется в 07:04 и прибывает на станцию Углеуральская в 09:55, обратный поезд № 7127 отправляется со станции Углеуральская в 18:50 и прибывает на станцию Пермь-2 в 21:36. По пути предусмотрены остановки Пермь-1, Левшино, Боковая, Мотовилиха и Молодежная.

Для комфорта пассажиров в вагонах поезда предусмотрены специальные места для хранения спортивного оборудования. Лыжи и сноуборды в чехлах можно перевозить бесплатно.

Билеты можно купить в приложении "РЖД Пассажирам" или в пригородных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

