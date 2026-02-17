Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе на сетях РЖД наблюдался рост загрузки зерна на 43,6%.

2026-02-17 13:34
В январе на сетях РЖД наблюдался рост загрузки зерна на 43,6%.
В январе 2026 года было отправлено около 2,9 млн тонн зерна по сети РЖД, что на 43,6% больше, чем за тот же период предыдущего года. Из этого количества 223 тыс. тонн было загружено в контейнеры (14,9 тыс. ДФЭ, -4%).

В рамках внутренних перевозок было перевезено около 850 тыс. тонн (+4,1%).

Более 2 млн тонн зерна было отправлено на экспорт (увеличение в 1,7 раза), включая 1,3 млн тонн (+52,7%) – в сторону портов.

Наибольшее количество (более 1 млн тонн, увеличение более чем в 2 раза) было отправлено за границу через порты Юга. В порты Северо-Запада было отправлено 199 тыс. тонн (-3,9%), в порты Дальнего Востока – 67 тыс. тонн (-55,1%).

Через сухопутные пункты пропуска в январе на экспорт было отправлено 676 тыс. тонн (увеличение в 2,2 раза).

Лидеры по объему загрузки зерна:

  • Омская область (300 тыс. тонн, увеличение в 1,6 раза);
  • Новосибирская область (288 тыс. тонн, +14,5%);
  • Алтайский край (267 тыс. тонн, увеличение в 1,5 раза).
