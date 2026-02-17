В 2026 году предполагается провести ремонтные работы на примерно 200 переездах по Горьковской магистрали.

В 2026 году сотрудники Горьковской железнодорожной магистрали намерены провести ремонтные работы различного типа на примерно 200 железнодорожных переездах.
Сергей Дорофеевский, руководитель Горьковской железной дороги, подчеркнул, что в рамках магистрали осуществляется комплексная программа, направленная на улучшение безопасности движения поездов и предупреждение аварий на перекрестках автомобильных дорог и железнодорожных путей.
Программа включает в себя контроль за техническим состоянием железнодорожных переездов, при необходимости их ремонт или установка дополнительных систем безопасности. Капитальный ремонт включает замену и обновление оборудования, дорожного покрытия, настилов и дорожных знаков.
Капитальный ремонт будет проведен на 6 железнодорожных переездах:
Также предусмотрена замена резинокордового настила на 4 объектах в Удмуртии, 3 – в Нижегородской и Кировской областях, 2 – в Татарстане, 1 – в Чувашии и Башкортостане. Ремонт асфальтового покрытия запланирован на более чем 150 переездах.
Напомним, что в 2025 году для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники Горьковской магистрали провели ремонтные работы на 268 железнодорожных переездах, включая капитальный ремонт на 6 объектах, замену заграждающих устройств на 6, обновление резинокордового настила на 21 и ремонт асфальтового покрытия на 230, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.