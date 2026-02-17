На спортивной арене "Сибирская Жемчужина" в Тюмени будет организовано проведение лыжных состязаний для работников железной дороги.

12:19

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 20 по 23 февраля 2026 года в Тюмени, на спортивной базе «Жемчужина Сибири», которая является одной из лучших в России, состоится чемпионат среди работников ОАО «РЖД» по лыжным гонкам.

Целью проведения соревнований является пропаганда здорового образа жизни и улучшение спортивных навыков среди сотрудников данной отрасли. В рамках чемпионата будут проведены лично-командные состязания, включающие индивидуальные гонки свободным стилем (дистанция для мужчин – 5 км, для женщин – 3 км), а также эстафеты для женщин (4x3 км) и мужчин (4х5км).

В чемпионате примут участие работники и команды железнодорожников, дочерние компании ОАО «РЖД», а также члены РФСО «Локомотив». В течение дней соревнований на трассу выйдут более 150 спортсменов. Каждая команда будет состоять из 8 участников (4 мужчины и 4 женщины).

Участники должны иметь опыт работы на железнодорожном транспорте не менее года (для молодых специалистов – от 6 месяцев). К участию в соревнованиях не допускаются профессиональные спортсмены, мастера спорта по лыжным гонкам и биатлону, а также участники крупных международных и всероссийских стартов последних двух лет.

Открытие чемпионата запланировано на вечер 21 февраля (после завершения индивидуальных гонок). Основные старты эстафет и церемония награждения победителей состоятся 22 февраля. Во время проведения чемпионата для всех зрителей будут доступны активные игры и мастер-классы, полевая кухня, лотерея с ценными призами.

Обращение к СМИ!

Приглашаем принять участие в освещении чемпионата! Трансфер предусмотрен. Контактное лицо: Ангелина Анашкина, тел.: 8 (919) 950-97-74, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.