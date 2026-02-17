После отмены визового режима, жители России стали чаще выбирать поезд для путешествий в Китай.

11:30

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Начиная с 15-го сентября 2025 года, российские граждане могут посещать Китай без визы, а с первого декабря 2025 года это правило распространяется и на китайцев, приезжающих в Россию.

До введения безвизового режима, поезд № 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково в среднем перевозил около 450 пассажиров в месяц из России в Китай. Однако уже в октябре в Китай на этом поезде отправилось 1106 человек, в ноябре – 528, в декабре – 783 (что в 2,2 раза больше, чем в декабре 2024 года), а в январе – 1093 (на 82% больше, чем в январе 2025 года).

В общей сложности за 2025 год международный поезд Суйфэньхэ – Гродеково перевез из России в Китай 6,5 тыс. пассажиров, а в обратном направлении – 29,6 тыс. С декабря 2024 года, когда было возобновлено его движение после пандемии, общее число перевезенных пассажиров составило более 30 тыс. человек. В 2025 году по всей России на поездах проехали около 298 тыс. китайских граждан, что на 14% больше, чем в 2024 году.

Самыми популярными маршрутами среди китайских туристов являются поездки между Москвой и Санкт-Петербургом, Читой и Забайкальском, Иркутском и Забайкальском, Хабаровском и Уссурийском, а также Забайкальском и Улан-Удэ.