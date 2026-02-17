Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка пассажиров из Нижнего Новгорода в Москву в январе этого года увеличилась на 6,7%

2026-02-17 11:01
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Горьковской железнодорожной линии в январе 2026 года продолжился рост числа пассажиров, следующих на поездах дальнего следования в Москву.

В первый месяц года 116,3 тыс. человек воспользовались поездами, следующими из Нижнего Новгорода в столицу, что на 6,7% больше, чем в тот же период предыдущего года. Между этими городами курсируют 27 прямых и транзитных составов.

Из Казани в Москву отправились 59,8 тыс. пассажиров (+6,8%). Связь между столицей Татарстана и Москвой обеспечивают 17 составов.

В январе из Кирова в Москву на поездах дальнего следования было перевезено 30,7 тыс. пассажиров (+1%). Между этим городом на Вятке и столицей страны курсируют 15 прямых и транзитных составов.

Из Ижевска в Москву отправились 15,5 тыс. пассажиров (+10,2%). Между этими городами работают 4 состава.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных станций.

Подробности о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

