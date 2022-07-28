Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений Московской магистрали изменится в августе в связи с модернизацией инфраструктуры

2022-07-28 12:31
Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в августе в связи с продолжением работ по развитию пассажирской инфраструктуры на станции Тимирязевская, строительству нового остановочного пункта МЦД-4 Тестовская на соединительной ветви, а также модернизацией объектов энергообеспечения на участке Вербилки – Каналстрой.

 

Ночные технологические «окна» назначены на участке Москва-Бутырская – Бескудниково, что отразится на расписании некоторых пригородных поездов, в том числе МЦД-1. Несколько поездов проследуют по укороченному маршруту, некоторые электрички выведут из расписания, у нескольких поездов изменится время отправления или прибытия в конечный пункт.

 

Также преимущественно в ночное время с 10 по 15 августа будут вестись работы по установке металлоконструкций и остеклению фасадов и навесов платформ на строящейся станции Тестовская будущего МЦД-4, которая располагается на соединительной ветви Киевского и Белорусского направлений МЖД на эстакаде над путями МЦД-1. В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов и МЦД-1.

 

На участке Вербилки – Каналстрой с 1 по 31 августа за исключением выходных дней пройдут работы по модернизации объектов энергообеспечения. Технологические «окна» назначены в дневное время с 10:30 до 14:25, когда пассажиропоток минимален. На период работ некоторые пригородные поезда проследуют по укороченным маршрутам, несколько электричек выведут из расписания.

 

Кроме того, 2 августа на станции Бородино Белорусского направления будет произведена замена стрелочного перевода. 4-5 августа на станции Кунцево-1 пройдут работы по монтажу главных балок эстакады Северного дублера Кутузовского проспекта, проходящей рядом с путями и пересекающей их в районе железнодорожной станции. 8-12 августа будут проводиться ремонтные работы на станции Марк Савеловского направления, что также повлечет корректировки в расписании.

 

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

 

