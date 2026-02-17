В начале 2026 года объем транспортировки контейнеров по Московской железнодорожной линии превысил 100 тысяч ДФЭ.
2026-02-1710:55
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
В первом месяце 2026 года Московская железная дорога перевезла 111,1 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем направлениям (экспорт, импорт и внутренние перевозки), что на 10,1% меньше, чем в январе 2025 года. Отмечается, что внутри страны было отправлено 87,3 тыс. ДФЭ, что на 1,7% больше.
Общий объем перевозок груженых контейнеров составил 45,1 тыс. ДФЭ, что на 25,1% меньше, чем в январе предыдущего года. В них было перевезено 671 тыс. тонн разнообразных грузов, включая:
прочие продовольственные товары – 11,8 тыс. ДФЭ (+5,9%);
лесоматериалы – 5,2 тыс. ДФЭ (+8,8%);
химические и минеральные удобрения – 5 тыс. ДФЭ (-61,2%);
химические вещества и сода – 4 тыс. ДФЭ (-28,1%);
строительные материалы – 4 тыс. ДФЭ (-54% по сравнению с январем 2025 года);
металлические изделия – 2 тыс. ДФЭ (-22%);
прочие и смешанные грузы – 1,7 тыс. ДФЭ (-28,6%);
потребительские промышленные товары – 1,8 тыс. ДФЭ (-9,8%);
машины, оборудование, двигатели – 1,6 тыс. ДФЭ (+37,1%);
мясо и масло – 1,5 тыс. ДФЭ (-15,2%);
бумага – 1,5 тыс. ДФЭ (+2,1%);
нефть и нефтепродукты – 0,9 тыс. ДФЭ (+18,3%);
жмыхи – 0,5 тыс. ДФЭ (-55,2%);
соль – 0,6 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,6 раза);
продукты перемола – 0,8 тыс. ДФЭ (увеличение – более чем в 2,5 раза);
промышленное сырье и формовочные материалы – 0,5 тыс. ДФЭ (-31,6%);
черные металлы – 0,5 тыс. ДФЭ (+20,2%);
комбикорма – 0,3 тыс. ДФЭ (-11,5%);
сахар – 0,2 тыс. ДФЭ (+34,2%), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.
