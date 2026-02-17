В начале 2026 года объем транспортировки контейнеров по Московской железнодорожной линии превысил 100 тысяч ДФЭ.

В первом месяце 2026 года Московская железная дорога перевезла 111,1 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем направлениям (экспорт, импорт и внутренние перевозки), что на 10,1% меньше, чем в январе 2025 года. Отмечается, что внутри страны было отправлено 87,3 тыс. ДФЭ, что на 1,7% больше.

Общий объем перевозок груженых контейнеров составил 45,1 тыс. ДФЭ, что на 25,1% меньше, чем в январе предыдущего года. В них было перевезено 671 тыс. тонн разнообразных грузов, включая: