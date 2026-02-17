Изменения в расписании пригородных поездов, следующих по Казанскому и Павелецкому направлениям Московской железной дороги, вступят в силу 17 февраля из-за проведения ремонтных работ.

С 17 февраля по 24 марта 2026 года изменится график движения некоторых пригородных поездов, следующих по Казанскому и Павелецкому направлениям Московской железной дороги. Причина - ремонтные работы на отдельных участках в Рязанской области, а также на Северо-Кавказской и Юго-Восточной железнодорожных линиях.

Пассажирам стоит учесть, что в график движения внесены изменения. В частности, у некоторых поездов будет откорректировано время отправления и прибытия, а также количество остановок в пути. Некоторые электрички Казанского направления будут следовать по сокращенным маршрутам, а несколько поездов временно исключены из расписания.

Московская железная дорога призывает пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и своевременно ознакомиться с новым расписанием пригородных поездов. Информацию можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.