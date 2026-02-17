На Московской железнодорожной линии идет кампания по предотвращению инцидентов на переездах во время негативных метеорологических условий.

09:36

С 16-го по 27-е февраля на территории Московской железной дороги проводится профилактическая акция «Внимание, переезд!». Главная задача мероприятия – предотвращение аварий на дорогах и усиление внимательности и дисциплинированности водителей во время неблагоприятных погодных условий.

Во время проведения акции работники железной дороги вместе с сотрудниками транспортной полиции будут осуществлять проверки соблюдения правил дорожного движения на переездах. Особый акцент будет сделан на просветительскую работу по безопасному пересечению железнодорожных путей в зимнее время, когда из-за снегопадов видимость ухудшается, тормозной путь автомобилей увеличивается и сцепление колес с дорогой снижается.

С начала текущего года на территории МЖД произошло 6 аварий, в которых участвовали автомобили и поезда. Главной причиной столкновений является несоблюдение водителями ПДД.

Московская железная дорога призывает водителей проявлять повышенную осторожность во время снегопада и гололеда и строго следовать правилам при пересечении железнодорожных путей, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.