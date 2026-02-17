Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Московской железнодорожной линии идет кампания по предотвращению инцидентов на переездах во время негативных метеорологических условий.

2026-02-17 09:36
На Московской железнодорожной линии идет кампания по предотвращению инцидентов на переездах во время негативных метеорологических условий.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 16-го по 27-е февраля на территории Московской железной дороги проводится профилактическая акция «Внимание, переезд!». Главная задача мероприятия – предотвращение аварий на дорогах и усиление внимательности и дисциплинированности водителей во время неблагоприятных погодных условий.

Во время проведения акции работники железной дороги вместе с сотрудниками транспортной полиции будут осуществлять проверки соблюдения правил дорожного движения на переездах. Особый акцент будет сделан на просветительскую работу по безопасному пересечению железнодорожных путей в зимнее время, когда из-за снегопадов видимость ухудшается, тормозной путь автомобилей увеличивается и сцепление колес с дорогой снижается.

С начала текущего года на территории МЖД произошло 6 аварий, в которых участвовали автомобили и поезда. Главной причиной столкновений является несоблюдение водителями ПДД.

Московская железная дорога призывает водителей проявлять повышенную осторожность во время снегопада и гололеда и строго следовать правилам при пересечении железнодорожных путей, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru