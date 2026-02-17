Экспортные отправления грузовых контейнеров с вокзалов Красноярской железной дороги в январе 2026 года возросли на 6,9%

09:27

В первом месяце 2026 года с железнодорожных станций КрасЖД было экспортировано 10,7 тыс. груженых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 6,9% превышает показатель января 2025 года.

За январь 2026 года было перевезено 15,5 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TUE) по всем видам сообщений, что на 17,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Общее количество груженых контейнеров, отправленных в январе по всем видам сообщений, достигло 11,4 тыс. ДФЭ, показав рост на 1,8% (с общим весом грузов 207,8 тыс. тонн).

Был зафиксирован рост перевозок следующих видов грузов в контейнерах: