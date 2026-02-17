Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Экспортные отправления грузовых контейнеров с вокзалов Красноярской железной дороги в январе 2026 года возросли на 6,9%

2026-02-17 09:27
В первом месяце 2026 года с железнодорожных станций КрасЖД было экспортировано 10,7 тыс. груженых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 6,9% превышает показатель января 2025 года.

За январь 2026 года было перевезено 15,5 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TUE) по всем видам сообщений, что на 17,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Общее количество груженых контейнеров, отправленных в январе по всем видам сообщений, достигло 11,4 тыс. ДФЭ, показав рост на 1,8% (с общим весом грузов 207,8 тыс. тонн).

Был зафиксирован рост перевозок следующих видов грузов в контейнерах:

  • цветных металлов – 4,5 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,5 раза);
  • зерна – 695 ДФЭ (+29,7%);
  • химических веществ и соды – 642 ДФЭ (+25,1%);
  • различных и смешанных грузов – 263 ДФЭ (+35,6%);
  • продуктов питания – 253 ДФЭ (+4,1%);
  • руд цветных металлов и серного сырья – 196 ДФЭ (увеличение – в 3 раза), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций КрасЖД.
