В Ивановской области на железнодорожных путях приступила к работе новейшая снегоочистительная техника.

2026-02-17 08:44
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Инновационный снегоуборочный аппарат серии СС-ПОМ, изготовленный в Туле, начал свою работу на Северной железной дороге в Ивановской области. Это устройство объединяет в себе возможности быстрой очистки железнодорожных путей от снега с помощью отвальных устройств и очистки пространства между рельсами с использованием воздушного потока.

Аппарат способен очищать поверхность шириной до 6 метров при высоте снега до 1,5 метра и уже используется на участках Северной железной дороги в Ивановской области и прилегающих территориях.

В этом зимнем сезоне на Северной железной дороге работает более 140 единиц снегоуборочной техники, включая машины для очистки от снега, для его вывоза со станций, струги, роторные снегоочистители для борьбы со снежными заносами, а также автотракторная техника.

Снегоуборочные работы проводятся круглосуточно. В прошлом сезоне было убрано около 6 миллионов кубических метров снега, а общая длина очищенных путей превысила 190 тысяч километров, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

 

