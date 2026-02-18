Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Мультимодальный путь до фестиваля "Свияжская Масленица" был устроен на Горьковской автостраде.

2026-02-18 15:07
Мультимодальный путь до фестиваля
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

22-го февраля туристический мультимодальный маршрут на фестиваль «Свияжская Масленица – 2026» будет открыт Горьковской железной дорогой. Местом проведения станет остров-град Свияжск в Республике Татарстан.

Пассажиры будут доставлены на пригородных поездах до станции Свияжск, откуда до музея-заповедника организован трансфер на удобном автобусе.

Поезда отправятся из Казани в 07:37, 10:23, 11:38 и 12:19. Автобусы со станции Свияжск отправятся в 08:55, 11:50, 12:52 и 13:40.

Обратно автобусы с фестиваля отправятся в 16:15 и 17:00, а поезда в Казань - в 16:46 и 17:28.

В программе фестиваля для туристов предусмотрены различные развлечения, включая спектакль, народные песни, танцы и игры, конкурсы частушек, масок и костюмов, а также серию кулинарных мастер-классов с дегустацией. В музеях Свияжска будут проведены тематические экскурсии и выставки.

Отметим, что в 2025 году поездка в музей-заповедник «Остров-град Свияжск» была наиболее популярным туром по железной дороге в Татарстане. В прошлом году по этому маршруту было перевезено около 5 тыс. человек.

В пригородных поездах действуют все региональные и федеральные льготы. Билет на электричку можно купить в кассе, через мобильные приложения «РЖД Пассажирам» и «ПроТранспорт». Оплата проезда в автобусе производится отдельно.

Информацию о расписании туристических поездов пригородного сообщения можно получить на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

