График движения поездов "Сапсан" будет откорректирован с 12 до 27 мая 2026 года.

В связи с планируемыми ремонтными работами на участках Угловка – Алешинка, Обухово – Славянка Октябрьской железнодорожной линии, были внесены корректировки в расписание движения поездов «Сапсан», которые будут следовать с 12 по 27 мая 2026 года. Мы просим пассажиров учесть эти изменения при планировании своих поездок в указанный период!
Расписание поездов «Сапсан» на маршруте Санкт-Петербург – Москва с 12 по 27 мая 2026 года:
|Код поезда
|Отправление из Санкт-Петербурга
|Прибытие в Москву
|Расписание, продолжительность пути
|Станции остановок
|751
|05:30
|09:40
|12–27.05, 4 часа 10 минут
|Без остановок
|755
|07:00
|11:22
|12–27.05, 4 часа 22 минуты
|Чудово, Угловка, Тверь
|757
|07:13
|11:33
|12–27.05, 4 часа 20 минут
|Без остановок
|759
|09:13
|13:33
|12–27.05, 4 часа 20 минут
|Бологое, Тверь
|761
|09:25
|13:47
|12–27.05, 4 часа 22 минуты
|Окуловка, Угловка, Вышний Волочек, Крюково
|767
|13:00
|16:14
|12–27.05, 4 часа 14 минут
|Бологое, Тверь
|769
|13:10
|17:24
|12–27.05, 4 часа 14 минут
|Чудово, Угловка, Вышний Волочек
|771
|15:00
|19:19
|12–27.05, 4 часа 19 минут
|Бологое, Тверь
|773
|15:22
|19:44
|12–27.05, 4 часа 22 минуты
|Чудово, Вышний Волочек
|775
|16:17
|20:27
|12–27.05, 4 часа 10 минут
|Чудово, Окуловка
|777
|16:27
|20:47
|12–27.05, 4 часа 20 минут
|Бологое, Тверь
|779
|19:38
|23:54
|12–27.05, 4 часа 16 минут
|Чудово, Угловка, Вышний Волочек
|781
|19:48
|00:04
|12–27.05, 4 часа 16 минут
|Бологое, Тверь
|785
|21:00
|01:08
|12–27.05, 4 часа 8 минут
|Чудово, Тверь, Крюково
График движения поездов "Сапсан" на маршруте Москва - Санкт-Петербург с 12 по 27 мая 2026 года:
|Номер поезда
|Отправление из Москвы
|Прибытие в Санкт-Петербург
|Расписание, продолжительность пути
|Станции остановок
|754
|05:45
|09:45
|12–27.05, 4 часа
|Без остановок
|756
|07:20
|11:30
|12–27.05, 4 часа 10 минут
|Тверь, Бологое
|758
|07:30
|11:45
|12–27.05, 4 часа 15 минут
|Крюково, Вышний Волочек, Угловка, Чудово
|760
|09:30
|13:35
|12–27.05, 4 часа 5 минут
|Тверь, Бологое
|762
|09:40
|13:54
|12–27.05, 4 часа 14 минут
|Угловка, Окуловка, Чудово
|768
|13:30
|17:30
|12–27.05, 4 часа
|Вышний Волочек, Угловка, Чудово
|770
|13:40
|17:40
|12–27.05, 4 часа
|Тверь, Бологое
|772
|15:15
|19:20
|12–27.05, 4 часа 5 минут
|Вышний Волочек, Чудово
|776
|17:21
|21:20
|12–27.05,3 часа 59 минут
|Бологое, Чудово
|778
|17:31
|21:40
|12–27.05, 4 часа 9 минут
|Тверь, Угловка
|780
|19:30
|23:49
|12–27.05, 4 часа 19 минут
|Тверь, Бологое, Окуловка, Чудово
|782
|19:40
|23:58
|12–27.05, 4 часа 18 минут
|Без остановок
|784
|21:00
|01:00
|12–27.05, 4 часа
|Крюково, Тверь, Чудово