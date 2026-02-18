График движения поездов "Сапсан" будет откорректирован с 12 до 27 мая 2026 года.

14:51

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с планируемыми ремонтными работами на участках Угловка – Алешинка, Обухово – Славянка Октябрьской железнодорожной линии, были внесены корректировки в расписание движения поездов «Сапсан», которые будут следовать с 12 по 27 мая 2026 года. Мы просим пассажиров учесть эти изменения при планировании своих поездок в указанный период!

Расписание поездов «Сапсан» на маршруте Санкт-Петербург – Москва с 12 по 27 мая 2026 года:

Код поезда Отправление из Санкт-Петербурга Прибытие в Москву Расписание, продолжительность пути Станции остановок 751 05:30 09:40 12–27.05, 4 часа 10 минут Без остановок 755 07:00 11:22 12–27.05, 4 часа 22 минуты Чудово, Угловка, Тверь 757 07:13 11:33 12–27.05, 4 часа 20 минут Без остановок 759 09:13 13:33 12–27.05, 4 часа 20 минут Бологое, Тверь 761 09:25 13:47 12–27.05, 4 часа 22 минуты Окуловка, Угловка, Вышний Волочек, Крюково 767 13:00 16:14 12–27.05, 4 часа 14 минут Бологое, Тверь 769 13:10 17:24 12–27.05, 4 часа 14 минут Чудово, Угловка, Вышний Волочек 771 15:00 19:19 12–27.05, 4 часа 19 минут Бологое, Тверь 773 15:22 19:44 12–27.05, 4 часа 22 минуты Чудово, Вышний Волочек 775 16:17 20:27 12–27.05, 4 часа 10 минут Чудово, Окуловка 777 16:27 20:47 12–27.05, 4 часа 20 минут Бологое, Тверь 779 19:38 23:54 12–27.05, 4 часа 16 минут Чудово, Угловка, Вышний Волочек 781 19:48 00:04 12–27.05, 4 часа 16 минут Бологое, Тверь 785 21:00 01:08 12–27.05, 4 часа 8 минут Чудово, Тверь, Крюково

График движения поездов "Сапсан" на маршруте Москва - Санкт-Петербург с 12 по 27 мая 2026 года: