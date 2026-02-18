Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

График движения поездов "Сапсан" будет откорректирован с 12 до 27 мая 2026 года.

2026-02-18 14:51
График движения поездов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с планируемыми ремонтными работами на участках Угловка – Алешинка, Обухово – Славянка Октябрьской железнодорожной линии, были внесены корректировки в расписание движения поездов «Сапсан», которые будут следовать с 12 по 27 мая 2026 года. Мы просим пассажиров учесть эти изменения при планировании своих поездок в указанный период!

Расписание поездов «Сапсан» на маршруте Санкт-Петербург – Москва с 12 по 27 мая 2026 года:

Код поезда Отправление из Санкт-Петербурга Прибытие в Москву Расписание, продолжительность пути Станции остановок
751 05:30 09:40 12–27.05, 4 часа 10 минут Без остановок
755 07:00 11:22 12–27.05, 4 часа 22 минуты Чудово, Угловка, Тверь
757 07:13 11:33 12–27.05, 4 часа 20 минут Без остановок
759 09:13 13:33 12–27.05, 4 часа 20 минут Бологое, Тверь
761 09:25 13:47 12–27.05, 4 часа 22 минуты Окуловка, Угловка, Вышний Волочек, Крюково
767 13:00 16:14 12–27.05, 4 часа 14 минут Бологое, Тверь
769 13:10 17:24 12–27.05, 4 часа 14 минут Чудово, Угловка, Вышний Волочек
771 15:00 19:19 12–27.05, 4 часа 19 минут Бологое, Тверь
773 15:22 19:44 12–27.05, 4 часа 22 минуты Чудово, Вышний Волочек
775 16:17 20:27 12–27.05, 4 часа 10 минут Чудово, Окуловка
777 16:27 20:47 12–27.05, 4 часа 20 минут Бологое, Тверь
779 19:38 23:54 12–27.05, 4 часа 16 минут Чудово, Угловка, Вышний Волочек
781 19:48 00:04 12–27.05, 4 часа 16 минут Бологое, Тверь
785 21:00 01:08 12–27.05, 4 часа 8 минут Чудово, Тверь, Крюково

График движения поездов "Сапсан" на маршруте Москва - Санкт-Петербург с 12 по 27 мая 2026 года:

Номер поезда Отправление из Москвы Прибытие в Санкт-Петербург Расписание, продолжительность пути Станции остановок
754 05:45 09:45 12–27.05, 4 часа Без остановок
756 07:20 11:30 12–27.05, 4 часа 10 минут Тверь, Бологое
758 07:30 11:45 12–27.05, 4 часа 15 минут Крюково, Вышний Волочек, Угловка, Чудово
760 09:30 13:35 12–27.05, 4 часа 5 минут Тверь, Бологое
762 09:40 13:54 12–27.05, 4 часа 14 минут Угловка, Окуловка, Чудово
768 13:30 17:30 12–27.05, 4 часа Вышний Волочек, Угловка, Чудово
770 13:40 17:40 12–27.05, 4 часа Тверь, Бологое
772 15:15 19:20 12–27.05, 4 часа 5 минут Вышний Волочек, Чудово
776 17:21 21:20 12–27.05,3 часа 59 минут Бологое, Чудово
778 17:31 21:40 12–27.05, 4 часа 9 минут Тверь, Угловка
780 19:30 23:49 12–27.05, 4 часа 19 минут Тверь, Бологое, Окуловка, Чудово
782 19:40 23:58 12–27.05, 4 часа 18 минут Без остановок
784 21:00 01:00 12–27.05, 4 часа Крюково, Тверь, Чудово

 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru