Во время праздничных дней в феврале на Свердловской железнодорожной линии запланированы дополнительные отправления пригородных поездов.

2026-02-18 12:52
Во время праздников и выходных в феврале на Свердловской железнодорожной линии произойдут изменения в расписании некоторых пригородных поездов. С 19 по 24 февраля запланированы дополнительные рейсы электропоездов, которые обычно ходят по выходным, отменяются рейсы, работающие только в рабочие дни, и меняется график движения некоторых поездов.

Пригородные поезда № 7028/7008 Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск (отходят в 11:41) и № 7007/7027 Челябинск – Верхний Уфалей – Екатеринбург (отходят в 13:42) с 19 по 24 февраля будут ходить каждый день (обычно ходят с пятницы по понедельник). Так, на маршруте Екатеринбург – Челябинск (через Верхний Уфалей) в указанные дни поезда будут отправляться три раза в день: из Екатеринбурга – в 08:34, 11:41, 18:07, из Челябинска – в 06:45, 13:42 и 19:13.

Электропоезда №№ 6453 и 6463 Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил (отходят в 10:33 и 19:31), которые обычно ходят только по выходным, назначены дополнительно на 23 февраля.

Электропоезда Аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пассажирский – Аэропорт Кольцово (№№ 6053/6054/6057), которые обычно ходят с понедельника по субботу, назначены на 22 февраля вместо 23 февраля.

Электропоезда Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный (№№ 6130/6132/6131) и Керамик – Нижний Тагил (№№ 6447/6461), которые обычно ходят только по рабочим дням, отменены на 23 февраля.

Также произойдут изменения в расписании некоторых скорых пригородных поездов «Финист»:

  • Дополнительные рейсы № 7051 из Екатеринбурга в Шалю (время отправления 17:37) запланированы на 21 и 23 февраля;
  • Дополнительные рейсы № 7052 из Шали в Екатеринбург (время отправления 04:38) запланированы на 22 и 24 февраля;
  • Рейс № 7053 из Екатеринбурга в Кузино не будет выполняться 21 и 23 февраля;
  • Рейс № 7054 из Кузино в Екатеринбург не будет выполняться 22 и 24 февраля;
  • Рейс № 7066 из Нижнего Тагила в Екатеринбург (время отправления 11:58) перенесен с 22 февраля на 23 февраля.

Указанное время - местное. Детальную информацию обо всех изменениях можно найти на сайте РЖД, в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте перевозчика – АО «Свердловская пригородная компания», а также на железнодорожных станциях, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

