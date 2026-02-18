На Северной железнодорожной линии в 2025 году свыше 200 владельцев грузов перешли на регистрацию транспортировки в интернете.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году 209 клиентов Северной магистрали начали использовать ресурс «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД» на веб-сайте компании для оформления перевозочных документов. В общей сложности, более 750 компаний на территории СЖД пользуются этим сервисом. За год было оформлено более 150 тыс. документов, связанных с перевозкой грузов, в режиме онлайн.

Грузоотправители используют онлайн-сервис для оформления первичных и других документов, связанных с перевозкой, подачи заявок на операции с подвижным составом и получения уведомлений о статусе вагонов, а также для работы с электронными базами данных и планирования объемов и сроков погрузки. Список доступных функций личного кабинета регулярно обновляется.

Для удобства пользователей в личном кабинете размещены видеоинструкции. Информация о грузовых станциях железных дорог представлена на интерактивной карте, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.