Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Северной железнодорожной линии в 2025 году свыше 200 владельцев грузов перешли на регистрацию транспортировки в интернете.

2026-02-18 11:00
На Северной железнодорожной линии в 2025 году свыше 200 владельцев грузов перешли на регистрацию транспортировки в интернете.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году 209 клиентов Северной магистрали начали использовать ресурс «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД» на веб-сайте компании для оформления перевозочных документов. В общей сложности, более 750 компаний на территории СЖД пользуются этим сервисом. За год было оформлено более 150 тыс. документов, связанных с перевозкой грузов, в режиме онлайн.

Грузоотправители используют онлайн-сервис для оформления первичных и других документов, связанных с перевозкой, подачи заявок на операции с подвижным составом и получения уведомлений о статусе вагонов, а также для работы с электронными базами данных и планирования объемов и сроков погрузки. Список доступных функций личного кабинета регулярно обновляется.

Для удобства пользователей в личном кабинете размещены видеоинструкции. Информация о грузовых станциях железных дорог представлена на интерактивной карте, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru