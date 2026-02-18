По результатам IV квартала 2025 года, Московская железнодорожная магистраль была признана лидером среди других.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В офисе МЖД прошло торжественное мероприятие, посвященное отмечанию успехов команды Московской железной дороги, которая в IV квартале 2025 года стала лидером в сетевом рейтинге. Документ, подтверждающий победу, был вручен руководителю МЖД Павлу Иванову генеральным директором и председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым.

Руководитель компании подчеркнул, что в IV квартале и в течение всего предыдущего года дорога демонстрировала стабильно высокие показатели по основным направлениям работы, а все отделы функционировали как единая команда.

«Знаково, что 2026 год – Год пассажира – мы начинаем с награждения самой «пассажироориентированной» магистрали страны. Плановые цифры по отправке пассажиров превзошли ожидания на 2,4% и на 1,6% превысили уровень 2024 года. Ежедневно почти 1,5 млн пассажиров пользуются услугами МЦД и МЦК. На дороге активно развиваются туристические маршруты: в прошлом году ими воспользовались 1,3 млн пассажиров, что на 18% больше, чем в 2024. Кроме того, она играет ключевую роль в обеспечении грузоперевозок», – заявил Олег Белозёров.

Руководитель МЖД Павел Иванов выразил благодарность команде дороги за проделанную работу, а также руководству ОАО «РЖД» за высокую оценку труда московских железнодорожников.

«В этом году перед нами стоят новые сложные задачи, но у нас есть все необходимые ресурсы для их решения», – отметил он, передает служба корпоративных коммуникаций МЖД.