Перевозки в багажных купе возросли почти на четверть в первом полугодии

11:47

В январе-июне 2022 года для перевозки багажа в специализированных купе поездов формирования Северо-Кавказского филиала АО «ФПК» пассажиры оформили порядка 3,9 тыс. документов. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года (3,1 тыс.).

В общей сложности за шесть месяцев текущего года для перевозки личных вещей было оформлено 5,9 тыс. мест в специализированных купе, что на 18% больше, чем в январе-июне 2021 года (порядка 5 тыс.).

Перевозка личных вещей в багажных купе традиционно пользуется популярностью у пассажиров. Стабильный спрос на услугу объясняется тем, что при ее заказе багаж следует в одном поезде с хозяином.

Перевозку багажа можно оформить в билетной кассе, в том числе предъявив купленный электронный билет. Данную услугу также можно заказать на сайте ОАО «ЖД» во время приобретения билета на поезд или к электронному билету, купленному ранее. При оформлении электронного перевозочного документа пассажиру выдается контрольный купон электронной багажной квитанции с реквизитами перевозки, который он должен распечатать.

Багаж сдается в отдельное купе непосредственно при посадке пассажира в поезд при предъявлении распечатанного контрольного купона.

Напомним: в багажные купе принимается до трех мест багажа от одного пассажира. Габариты каждого по сумме трех измерений (ширина, длина и высота) должны быть не более 180 см, вес – до 75 кг. Общий допустимый вес багажа – до 200 кг.