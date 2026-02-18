Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В главном городе Хакасии начал работу Центр общественных проектов Красноярской железнодорожной сети под названием «Станция добра»

2026-02-18 10:35
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Центр социальных инициатив под названием "Станция добра" был представлен Красноярской железной дорогой в городе Абакан. Это новое многофункциональное место, специально созданное для волонтеров. Целью этого центра является объединение активных и заботливых жителей Хакасии, которые хотят помочь другим людям.

«Мы видим, что проекты вроде "Станции добра" очень востребованы. Они служат связующим звеном для людей различных поколений, статусов и профессий, которые занимаются одной и той же работой - помощью людям в сложных жизненных обстоятельствах. Я уверен, что в Абакане, как и ранее в Красноярске, "Станция добра" станет местом притяжения для волонтеров. На Красноярской железной дороге волонтерское движение активно развивается: в 2025 году наша волонтерская организация вошла в топ-3 лучших в РЖД. У нас уже есть большой опыт, которым мы готовы поделиться», - заявил глава КрасЖД Алексей Туманин.

Центр социальных инициатив "Станция добра" был создан при поддержке благотворительного фонда "Почет". Здесь созданы все условия для работы волонтеров: есть мастерская для пошива одежды, установлено оборудование для изготовления сетей, организован пункт сбора гуманитарной помощи, где можно хранить, сортировать и отправлять необходимые вещи тем, кто в них нуждается. Теперь каждый, кто хочет стать волонтером, может пройти здесь обучение.

Стоит отметить, что в Хакасии около 200 сотрудников и "серебряных" волонтеров КрасЖД регулярно участвуют в волонтерских проектах. Они активно поддерживают экологические, социальные и донорские акции, а также организуют мероприятия по повышению безопасности на железнодорожном транспорте, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

