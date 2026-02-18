В 2026 году Российские железные дороги будут активно работать над электрификацией восточной части Байкало-Амурской магистрали.

09:56

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В текущем году ОАО «РЖД» намерено выделить 33,8 млрд рублей на осуществление проекта по улучшению Восточного полигона.

Продолжатся работы по электрификации участка Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань в Хабаровском крае, общей протяженностью 870 км.

Этот участок, связывающий восточную часть Транссиба и БАМа с морскими портами в Татарском проливе, имеет сложный профиль, проходя через хребет Сихотэ-Алинь. Электрификация позволит увеличить его пропускную способность.

ОАО «РЖД» уже завершило установку тяговых трансформаторов и силового оборудования на 6 тяговых подстанциях линии Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре. Эти объекты находятся на станциях Эльбан, Алькан, Джелюмкен, Сельгон, Литовко и Комсомольск-Сортировочный.

Строители выполнили большой объем работ: установлено 9,8 тыс. опор контактной сети, протянуто 120 км контактного провода. Для обеспечения безопасности движения поездов уложено почти 2 тыс. км линий связи, сигнализации и автоблокировки.

Планируется, что перевод на электротягу участка Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре (350 км) будет завершен в 2026 году, а последнего отрезка до Советской Гавани – в 2027 году.

В целом, программа электрификации предусматривает строительство 15 и реконструкцию 2 тяговых подстанций, а также установку 1,7 тыс. км контактной сети.

Переход на электротягу имеет стратегическое значение для экономики Дальнего Востока. Это не только повысит пропускную способность, но и снизит эксплуатационные затраты, а также выбросы СО2 из-за отказа от использования тепловозов. Кроме того, модернизация энергосистемы ОАО «РЖД» создаст условия для подключения к сетям компании жилых и промышленных объектов в прилегающих населенных пунктах, способствуя развитию региональной энергетической инфраструктуры.