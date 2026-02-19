Сотрудники железной дороги в Калининграде тревожатся из-за увеличения числа эпизодов, когда люди без разрешения появляются на рельсах.

Сотрудники Калининградской железной дороги выразили беспокойство по поводу увеличения случаев, когда люди переходят железнодорожные пути в местах, не предназначенных для этого. В связи с этим, с начала года пришлось уже 7 раз применять экстренное торможение, чтобы избежать столкновения с пешеходами.
Например, 18 февраля на станции Черняховск водители грузового поезда были вынуждены остановить состав, чтобы не наехать на группу подростков. Еще один инцидент произошел 15 февраля на участке между станциями Кутузово-Новое и Рябиновка. Там машинист электропоезда «Ласточка», следовавшего по маршруту Калининград – Зеленоградск, также применил экстренное торможение, так как на путях оказались несовершеннолетние.
В 2025 году водителям приходилось более 70 раз применять экстренное торможение, что на 38% больше, чем в предыдущем году.
Работники Калининградской железной дороги настоятельно призывают жителей региона соблюдать правила безопасности на территории железнодорожной инфраструктуры и переходить пути только в специально отведенных для этого местах. Они также обращаются к родителям с просьбой контролировать места отдыха и маршруты передвижения своих детей, сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.